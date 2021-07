Keita Inter, Pastorello: «Inzaghi lo conosce, sono interessati» (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo un lungo incontro con l’agente Pastorello, l’Inter avrebbe accelerato per il ritorno in nerazzurro di Keita Il lungo incontro di oggi pomeriggio con l’agente Federico Pastorello avrebbe avuto come motivazione il ritorno di Keita Baldè. Il calciatore, in prestito alla Sampdoria nell’ultima stagione, potrebbe tornare a Milano dopo la parentesi 2018-2019. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, i nerazzurri avrebbe accelerato per arrivare al senegalese. Queste le parole di Pastorello: «L’incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. L’Inter può ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo un lungo incontro con l’agente, l’avrebbe accelerato per il ritorno in nerazzurro diIl lungo incontro di oggi pomeriggio con l’agente Federicoavrebbe avuto come motivazione il ritorno diBaldè. Il calciatore, in prestito alla Sampdoria nell’ultima stagione, potrebbe tornare a Milano dopo la parentesi 2018-2019. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, i nerazzurri avrebbe accelerato per arrivare al senegalese. Queste le parole di: «L’incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. L’può ...

Advertising

DucaOfficial : RT @marifcinter: #Pastorello: 'Non sono qui per Lazaro, stiamo valutando per il ritorno di #Keita all'#Inter. Si sta valutando in base alle… - Vinc881 : @AlfredoPedulla Alfredo buonasera Keita all'Inter solo in caso di cessione Sanchez/Pinamonti? oppure puo partire Lautaro? - CorkScrew12 : RT @perchetendenza: 'Keita': Perché il suo agente Federico Pastorello ha confermato di aver incontrato la dirigenza dell'Inter per discuter… - perchetendenza : 'Keita': Perché il suo agente Federico Pastorello ha confermato di aver incontrato la dirigenza dell'Inter per disc… - Lodamarco1 : RT @90ordnasselA: Keita sarebbe un’ottima alternativa ma io non dimenticherò mai il suo gesto al minuto 97’ di Inter-Empoli. Roba di una i… -