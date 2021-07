Imprese, istituito Fondo da 400 mln per aziende in difficoltà: come funziona (Di giovedì 15 luglio 2021) E’ stato istituito al ministero dello Sviluppo economico un Fondo da 400 milioni di euro per il sostegno delle grandi Imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell’emergenza Covid. Lo prevede il decreto attuativo del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che è stato firmato di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Si tratta di una norma, l’art.37 del decreto Sostegni, che ha l’obiettivo di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività di Imprese che operano sul territorio nazionale e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) E’ statoal ministero dello Sviluppo economico unda 400 milioni di euro per il sostegno delle grandiche si trovano in situazione di temporaneaa causa dell’emergenza Covid. Lo prevede il decreto attuativo del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che è stato firmato di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Si tratta di una norma, l’art.37 del decreto Sostegni, che ha l’obiettivo di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività diche operano sul territorio nazionale e ...

