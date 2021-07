Germania | piogge torrenziali e alluvioni | diverse vittime e decine di dispersi

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 15 luglio 2021) Si contano almeno 11 morti e circa 70. Ma è un bilancio ancora parziale. Violenti nubifragi e inondazioni stanno infatti mettendo in ginocchio vaste aree dellaoccidentale. A rendere noti i primi dati della tragedia è stata la polizia. Molte delle persone disperse si troverebbero sui tetti delle case. Parecchie abitazioni sono state travolte dal fiume in piena nel comune di Schuld, nella Renania-Palatinato, ha detto un portavoce della polizia di Colonia. Fra leaccertate al momento, 2 erano vigili del fuoco, riporta su Twitter la giornalista Jeanne Perego Schimpke. Scuole chiuse In particolare, le acque hanno ...