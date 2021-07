FIFA 21: Title Update 17.1 per PS5 disponibile dal 15 Luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) EA Sports ha annunciato la nuova patch correttiva del simulatore calcistico FIFA 21. Il Title Update 17.1 sarà rilasciato nella giornata di giovedi 15 Luglio sulla piattaforma PlayStatione 5 L’aggiornamento apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati con il PlayStation Store. La patch in questione non sarà rilasciate per le altre piattaforme di gioco. Generale, audio e video Risolto il seguente problema: I giocatori non riuscivano ad accedere a determinate aree del PlayStation Store. FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 15 luglio 2021) EA Sports ha annunciato la nuova patch correttiva del simulatore calcistico21. Il17.1 sarà rilasciato nella giornata di giovedi 15sulla piattaforma PlayStatione 5 L’aggiornamento apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati con il PlayStation Store. La patch in questione non sarà rilasciate per le altre piattaforme di gioco. Generale, audio e video Risolto il seguente problema: I giocatori non riuscivano ad accedere a determinate aree del PlayStation Store.21 èsu PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ...

