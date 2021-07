Fedez denuncia il Codacons | ma la risposta dell’associazione non si fa attendere | “A lavoro su maxi-querela”

salvosottile : Il codacons denuncia ancora una volta @fedez. Anche basta - strivgimibieber : RT @YleniaMozzillo: Fedez che lancia i fogli dell'ennesima denuncia da parte del Codacons è la rappresentazione perfetta della voce «ne ho… - MariaMusto19 : RT @Adnkronos: #Codacons risponde a #Fedez: 'Ci denuncia per stalking? Noi al lavoro su maxi querela'. - Adnkronos : #Codacons risponde a #Fedez: 'Ci denuncia per stalking? Noi al lavoro su maxi querela'. - noicontrolavit1 : RT @YleniaMozzillo: Fedez che lancia i fogli dell'ennesima denuncia da parte del Codacons è la rappresentazione perfetta della voce «ne ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez denuncia

' Siamo felici di unadicontro di noi ' - quindi ha proseguito rincarando la dose - ' Sarà finalmente l'occasione per far cessare le violenze, le ingiurie e gli insulti che ...'Siamo felici dell'annuncio didi una querela contro di noi. Sarà finalmente l'occasione per far cessare le violenze, le ingiurie e gli insulti che periodicamente rivolge al Codacons e che fomentano odio sul web'. Ad ...L’ultimo scontro tra Fedez e il Codacons è nato a causa di una serie di video postati dall’artista nella giornata di mercoledì. Il Codacons aveva mandato una nuova denuncia a Fedez chiedendo il ...Nuovo botta e risposta tra il rapper e l'associazione dei consumatori che annuncia una maxi querela contro il cantante ...