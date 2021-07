Federico Fashion Style | apre un nuovo salone a Napoli | i prezzi stupiscono

Leggi su formatonews

(Di giovedì 15 luglio 2021) Una folla immensa ad attendere il famosissimo parrucchiere dei Vip,nella città diprima dell’apertura delnegozioLauri, in arteFahion Syle ha aperto undi parrucchiere a, precisamente a Via Scarlatti. L’inaugurazione è avvenuta domenica 11 luglio ed è inutile dire la folla immensa che lo aspettava. Unobiettivo raggiunto, per il famosissimo hair staylist che ormai è diventato famoso in tutto il paese. M ...