Erba | frontale tra due auto | in quattro in ospedale | un ferito è grave

(Di giovedì 15 luglio 2021)(Como), 15 luglio 2021 -persone sono rimaste ferite, uno di loro in maniera, in uno scontro tra dueche è avvenuto questa mattina alle 6.30 tra via Stanga e via Riazzolo , nel ...

Sono arrivati anche i vigili del fuoco diper mettere in sicurezza i mezzi e pulire la strada. Dei rilevamenti si sono occupati i carabinieri del nucleo radiomobile di Como. (L. Men.) ...I vigili del fuoco disono intervenuti per estrarre un trentasettenne e un trentottenne , dalla base di Villaguardia è decollato anche l'elisoccorso per portare il ferito più grave all'ospedale ...Brutto incidente alle 6.45 di giovedì 15 luglio sulla provinciale 40 Arosio-Canzo, a poche decine di metri dall’incrocio con via Riazzolo fra Parravicino e Buccinigo. Una Volkswagen e una Skoda si son ...Il giovane è stato trasportato dall'elisoccorso al Sant'Anna. Pesanti i disagi sulla Sp40, la Arosio-Canzo in entrambe le direzioni di marcia ...