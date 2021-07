Convocati Sampdoria per il ritiro | la lista di D’Aversa

(Di giovedì 15 luglio 2021) Laha diramato ladeiper ila Ponte di Legno: ecco i calciatori a disposizione del tecnicoLaè arrivata a Ponte di Legno per ilpre campionato. I blucerchiati si alleneranno a partire da oggi pomeriggio, la prima seduta è fissata per le 17. Di seguito l’elenco deidove figurano gli assenti in permesso, con le relative date di rientro. Maya Yoshida e Mikkel Damsgaard ritroveranno la squadra al termine delcausa Euro 2020 e Tokyo 2020. Portieri: Audero, Falcone, ...

Advertising

ManzoliniTullio : @sampdoria Ma la lista dei convocati? - PiacenzaPress : Allenamenti e rosa dei convocati. Spunta il trequartista Roberto Candido. Amichevoli contro Sampdoria e Pergolettese -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Sampdoria

Samp News 24

Laè a Ponte di Legno. Trolley alla mano, Roberto D'Aversa e i suoi ragazzi sono scesi dal ... Di seguito l'elenco completo dei giocatoriper il ritiro in Alta Valle Camonica. ...Commenta per primo Laquesta mattina, dopo colazione, è partita per il ritiro estivo di Ponte di Legno. La ... che diramerà nel frattempo anche la lista dei, compresi gli assenti che ...La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per il ritiro a Ponte di Legno: ecco i calciatori a disposizione del tecnico D’Aversa La Sampdoria è arrivata a Ponte di Legno per il ritiro pre ...Ritiro Sampdoria, quattro calciatori della Primavera blucerchiata aggregati: verranno valutati da D’Aversa. Ecco chi sono Era già nell’aria da diversi giorni, ma la conferma è arrivata solo con la lis ...