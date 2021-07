"Con lui il Napoli può vincere lo scudetto!", la previsione su Spalletti (Di giovedì 15 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Walter Novellino, tecnico della Juve Stabia. Ecco quanto evidenziato: "Napoli-Venezia? Attenzione, perché ha fatto un grandissimo lavoro Zanetti a Venezia, una neopromossa può spaventare. Spalletti ha tanta rabbia la voglia di far bene anche se Gattuso ha fatto un grande lavoro e giocava con un 4-2-3-1 con i calciatori già abituati. Luciano portare alle sue idee e la sua determinazione: credo che il Napoli possa fare un grandissimo campionato e voglia confermare De Laurentiis le volontà del Napoli di puntare sempre in alto. Insigne merita ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Walter Novellino, tecnico della Juve Stabia. Ecco quanto evidenziato: "-Venezia? Attenzione, perché ha fatto un grandissimo lavoro Zanetti a Venezia, una neopromossa può spaventare.ha tanta rabbia la voglia di far bene anche se Gattuso ha fatto un grande lavoro e giocava con un 4-2-3-1 con i calciatori già abituati. Luciano portare alle sue idee e la sua determinazione: credo che ilpossa fare un grandissimo campionato e voglia confermare De Laurentiis le volontà deldi puntare sempre in alto. Insigne merita ...

