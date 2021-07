Battlefield 2042 conferma il cross-play ma non tra generazioni differenti (Di giovedì 15 luglio 2021) Electronic Arts ha confermato la presenza del cross-play in Battlefield 2042, ma che questo non sarà possibile tra generazioni differenti, a causa del divario tecnico delle varie versioni Nella giornata di ieri, Electronic Arts ha pubblicato un corposo post all’interno del proprio blog, per comunicare nuovi dettagli relativi al prossimo Battlefield 2042, il nuovo episodio della serie shooter sviluppata da DICE. Tra gli argomenti toccati, ciò che ha destato maggiormente l’interesse del pubblico è stata la conferma della ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 luglio 2021) Electronic Arts hato la presenza delin, ma che questo non sarà possibile tra, a causa del divario tecnico delle varie versioni Nella giornata di ieri, Electronic Arts ha pubblicato un corposo post all’interno del proprio blog, per comunicare nuovi dettagli relativi al prossimo, il nuovo episodio della serie shooter sviluppata da DICE. Tra gli argomenti toccati, ciò che ha destato maggiormente l’interesse del pubblico è stata ladella ...

