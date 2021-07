Alitalia Mef | Intesa con Ue | Ita operativa dal 15 ottobre Giovannini | Più competitivi

Leggi su rainews

(Di giovedì 15 luglio 2021) "Con l'avvio dell'operatività di Ita si pongono le basi per un nuovo vettore nazionale per il trasporto aereo solido, sostenibile e indipendente, in grado di operare nel segno della discontinuità e con solide prospettive di crescita e sviluppo" si legge nella nota del Ministero dell'Economia e Finanze