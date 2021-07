Aerei | addio al saluto con ' signore e signori' | come si verrà accolti una volta saliti a bordo

Advertising

Ticinonline : «Signore e signori» addio, negli aerei Swiss il saluto sarà più «neutrale», rispetto al genere #swiss #genere… - rep_palermo : Addio cavi aerei: nel Siracusano l'elettrodotto va sotto terra [aggiornamento delle 14:35] - emiliaromano : RT @cini_ong: Addio ad Angelo Del Boca. È morto il più grande storico del «nostro» colonialismo. Denunciò la guerra Nato in Libia e i campi… - raffaelesalina1 : RT @cini_ong: Addio ad Angelo Del Boca. È morto il più grande storico del «nostro» colonialismo. Denunciò la guerra Nato in Libia e i campi… - cini_ong : Addio ad Angelo Del Boca. È morto il più grande storico del «nostro» colonialismo. Denunciò la guerra Nato in Libia… -

Ultime Notizie dalla rete : Aerei addio

Il Messaggero

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha deciso di cambiare il linguaggio formale a bordo per non urtare la sensibilità dei passeggeri. Cosa cambierà Foto: Shutterstock Music: 'Summer' from Bensound.Non è il "benvenuti" che se ne andrà. L'accoglienza rimane a bordo degliLufthansa e delle compagnie collegate alla tedesca secondo quanto ha riportato la Bild . È "Signore e signori", come si diceva nel varietà di una volta, a lasciare la compagnia. Non è gender ...Per il Museo della memoria di Ustica Christian Boltanski ha realizzato l'opera con l'intelaiatura dell'aereo. L'artista è morto a 76 anni.La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha deciso di cambiare il linguaggio formale a bordo per non urtare la sensibilità dei passeggeri. Cosa cambierà Foto: Shutterstock ...