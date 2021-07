A Madrid una piazza intitolata a Raffaella Carrà. 'Merita questo e altro' (Di giovedì 15 luglio 2021) Una piazza dedicata a Raffaella Carrà : ormai è una certezza. L'ufficialità arriva dal profilo facebook della showgirl, ora gestito dai familiari, dove si legge: 'È ufficiale : fra i numeri civici 43 ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) Unadedicata a: ormai è una certezza. L'ufficialità arriva dal profilo facebook della showgirl, ora gestito dai familiari, dove si legge: 'È ufficiale : fra i numeri civici 43 ...

Corriere : Madrid ha deciso di dedicare una piazza in centro a Raffaella Carrà: «Merita questo e... - rtl1025 : ?? 'È ufficiale: fra numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di #Madrid ci sarà una piazza col nome della grand… - LaStampa : Madrid dedica una piazza a Raffaella Carrà - delenaobsessjon : RT @chetempochefa: È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. https://… - santaluciaro : RT @chetempochefa: È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. https://… -