Zingaretti | stanziato un mln per scorrimento graduatorie Asd e Ssd

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – La giunta regionale ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di un ulteriore contributo a fondo perduto, oltre a quelli già banditi nel 2020, in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) del Lazio, per un ammontare di oltre un milione di euro. “L’approvazione di questa delibera è la nuova testimonianza della concretezza dell’impegno della giuntaper un settore come quello dello sport fortemente colpito dalla pandemia.” “Un aiuto, pari a 1 milione e 115mila euro, che si somma ai fondi già stanziati lo scorso anno, e che nello specifico consentirà di ‘ristorare’ quei soggetti ...

