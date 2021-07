Ultime Notizie Roma del 14-07-2021 ore 17:10 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Davide pressing sulle passa la francese valutazione nei prossimi giorni fare subito come ha fatto la Francia applicato sul terreno di impasto niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi rivedere i parametri nel giro di 12 settimane questa la proposta che è arrivata dal Sottosegretario alla salute Pierpaolo sileri in tanti stanno dando seguito al parere del commissario per l’emergenza Francesco figliuolo il quale il sistema del Green Fast potrebbe dare una spinta agli indecisi del vaccino anche se andrebbe comunque fornita l’alternativa del tampone per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Davide pressing sulle passa la francese valutazione nei prossimi giorni fare subito come ha fatto la Francia applicato sul terreno di impasto niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi rivedere i parametri nel giro di 12 settimane questa la proposta che è arrivata dal Sottosegretario alla salute Pierpaolo sileri in tanti stanno dando seguito al parere del commissario per l’emergenza Francesco figliuolo il quale il sistema del Green Fast potrebbe dare una spinta agli indecisi del vaccino anche se andrebbe comunque fornita l’alternativa del tampone per ...

