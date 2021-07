Trova un borsellino con i soldi a Olbia | lo restituisce e rifiuta la ricompensa

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Dal concerto di Nek allo sport, gli eventi… In arrivo L'estate di Anna, la nuova serie tv… Sport, arte e musica per accendere l'estate ...

Advertising

Napalm51 : RT @valerio_romeo: Trova le differenze tra la riforma della Giustizia piduista di Gelli e quella del #GovernoDraghi #Cartabia con annessi #… - Kettelodicoaffa : RT @valerio_romeo: Trova le differenze tra la riforma della Giustizia piduista di Gelli e quella del #GovernoDraghi #Cartabia con annessi #… - valerio_romeo : Trova le differenze tra la riforma della Giustizia piduista di Gelli e quella del #GovernoDraghi #Cartabia con anne… - Herbert403 : @frau101_f Immagino sia una agenda rossa simbolica, visto che quella di Paolo Borsellino non si trova. Quindi, gest… -

Ultime Notizie dalla rete : Trova borsellino

Gallura Oggi

All'interno delci sono contanti, carte bancomat e documenti. Azara non ha un attimo di esitazione e non potendo andare personalmente a restituirlo al legittimo proprietario, che si ...... sono stati presentati oggi nella sala Falconedella Provincia di Perugia: "Prosegue " ... agli intensi ritratti di famiglia e degli interni delle abitazioni private, Chaplintoni ...Un murales dedicato a Paolo Borsellino realizzato da Andrea Buglisi con il contributo della Regione Lazio conclude il progetto Spazi Capaci - Comunità Capaci, un'iniziativa della Fondazione Falcone,.."Qui la fatica della lettura inciampa in quell’immagine improvvisa. Chi caspita è l’uomo venuto dall’Albania?" ...