Time-O: una contro-epica a fumetti del Grande Reset (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – Il Grande Reset ha già la sua contro-epica. Parliamo di Time-O, la nuova graphic novel di Ferrogallico scritta da Carlomanno Adinolfi e Marco Carucci e illustrata da Pubble. Titolo e sottotitolo («non puoi sfuggire alla libertà») ci introducono già da subito in una feconda ambiguità. Time-O: il tempo zero, che per sua natura è necessariamente ancipite, è la fine di un ciclo, ma anche l’inizio di un altro, poiché lo zero sta sempre tra una zeta e un’alfa. Time-O, altrimenti Timeo Letto tutto di filato, tuttavia, il titolo suona anche come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – Ilha già la sua. Parliamo di-O, la nuova graphic novel di Ferrogallico scritta da Carlomanno Adinolfi e Marco Carucci e illustrata da Pubble. Titolo e sottotitolo («non puoi sfuggire alla libertà») ci introducono già da subito in una feconda ambiguità.-O: il tempo zero, che per sua natura è necessariamente ancipite, è la fine di un ciclo, ma anche l’inizio di un altro, poiché lo zero sta sempre tra una zeta e un’alfa.-O, altrimentio Letto tutto di filato, tuttavia, il titolo suona anche come ...

