Scampia, folla li aggredì per abusi su figli: confermate le accuse. Scatta il divieto di avvicinamento

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – Lo scorso 15 maggio, una coppia di coniugi fu aggredita da numerosi abitanti del loro quartiere, Scampia, a Napoli, in quanto accusata di maltrattare e di abusare dei figli minori; lui fu addirittura buttato in un cassonetto dell'immondizia. Dopo indagini, il personale della Squadra Mobile e del Commissariato Scampia, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, IV Sezione violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione, ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura cautelare personale, nei confronti dei coniugi. Sono ritenuti gravemente indiziati di ...

