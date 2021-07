Samp | D' Aversa | avvio difficile ma stimolante

(Di mercoledì 14 luglio 2021) "Noi dobbiamo avere il massimo rispetto per qualsiasi avversario ma anche andare in campo con la volontà di cercare di vincere. La difficoltà del campionato si vede non nella singola partita ma nella ...

'Il destino ci ha riservato un inizio difficile ma stimolante - ha detto D'. Tra l'altro il ... Il derby? So cosa significhe per la, mi auguro che lo stadio possa tornare quello vissuto da ...Lo scenario migliore vedrebbe unaimporsi a sorpresa nelle prima giornate e forte dei tanti ... ) [3] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 4 [html] => Mister D'non si sbilancia troppo " ...Gli allenamenti a Ponte di Legno sono l’occasione per conoscere le regole di D’Aversa: siparietto tra lo staff e un tifoso della Sampdoria Primi allenamenti a Ponte di Legno per la Sampdoria di ...Emerge un retroscena relativo ai primi giorni blucerchiati di Roberto D’Aversa. Nei giorni precedenti alla partenza del ritiro per Ponte di Legno infatti l’allenatore ha ricevuto a Bogliasco una ...