Ruba la bandiera tricolore a un bimbo di 5 anni | il padre gli rompe una gamba

SkyTG24 : Roma, ruba bandiera dell'Italia a bimbo di 5 anni: padre gli rompe una gamba - Adnkronos : Ruba la bandiera dell'Italia ad un bambino: il padre del piccolo gli rompe una gamba. - Fiorells69 : RT @romatoday: Ruba bandiera dell'Italia a bambino, padre interviene e rompe una gamba ad un 17enne - romatoday : Ruba bandiera dell'Italia a bambino, padre interviene e rompe una gamba ad un 17enne - nonela_radio : Euro 2020, durante i festeggiamenti ruba la bandiera dell’Italia a un bambino: il padre gli rompe una gamba… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba bandiera

il 17 enne, si è riappropriato dellaed è risalito in macchina riprendendo i festeggiamenti con il figlio. Dopo il furto dellail piccolo ha iniziato a piangere a dirotto e il padre ...I carabinieri sono invece alla ricerca dell'autore dell'aggressione che, dopo aver dato il calcio al giovane, si è ripreso lae se n'è andato. Poche le informazioni sull'uomo: sentito dagli ...La notte dei festeggiamenti per l’Italia campione d’Europa ad Euro 2020 non è stata solo gioia. Lo si era capito da diverse notizie che raccontavano qualche eccesso di troppo, con conseguenze non di p ...Nettuno (Roma). Un 17enne ha riportato la frattura del perone causata dal calcio sferrato da un uomo, padre di un bambno, a cui il giovane aveva rubato la bandiera dell'Italia.