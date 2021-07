Ritrova il figlio rapito dopo 24 anni | le immagini commuovono il web

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Incredibile storia, fortunatamente a lieto fine, dalla Cina: Guo Gangtang, 5124di ricerche e 500.000 km percorsi è riuscito are suoall’età di dueda trafficanti di esseri umani davanti casa, nella provincia di Shandong. La vicenda assurda aveva anche ispirato un film, ‘Perdita e Amore’, una denuncia contro la piaga dei rapimenti di bambini in Cina, e oggi l’attore, la star cinese Andy Lau si è congratulato personalmente con la famiglia: “Vorrei dire al fratello Guo che ammiro la tua perseveranza”. Una ricerca ...

GOU GANGTANGDOPO 24 ANNI Da 'il Giornale' Ha aspettato ventiquattro anni ma alla fine ha realizzato il suo sogno di padre: ritrovare il figlio perduto. É la storia a lieto fine di Gou Gangtang, un ... Guo Gangtang, il cui spirito imperturbabile nella ricerca del figlio rapito ha ispirato il film drammatico del 2015 'Lost and Love', si è finalmente ricongiunto con suo figlio dopo 24 anni. La pellicola racconta il viaggio di Guo che attraversa la Cina in sella a una moto alla ricerca del ...