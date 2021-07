Regione Lazio, 11 mln per erogazione ‘buoni servizio’ disabilità (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – La Regione Lazio stanzia ulteriori 5 milioni di euro a sostegno dell’Avviso per l’erogazione di Buoni Servizio finalizzati ai servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della Regione Lazio. Pertanto le disponibilità per l’Avviso ammontano complessivamente a 11 milioni di euro. A darne notizia è l’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli. L’erogazione dei Buoni Servizio è stata prevista mediante l’Avviso reperibile all’indirizzo https://www.efamilysg.it/. A poter usufruire dell’intervento sono coloro che si ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – Lastanzia ulteriori 5 milioni di euro a sostegno dell’Avviso per l’di Buoni Servizio finalizzati ai servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della. Pertanto le disponibilità per l’Avviso ammontano complessivamente a 11 milioni di euro. A darne notizia è l’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli. L’dei Buoni Servizio è stata prevista mediante l’Avviso reperibile all’indirizzo https://www.efamilysg.it/. A poter usufruire dell’intervento sono coloro che si ...

CarloCalenda : L'alibi che Raggi e Regione Lazio usano per dire no al termovalorizzatore è che potenzieranno la raccolta differenz… - nzingaretti : Alla sanità del Lazio 203 punti per la prima volta. Balzo in avanti dei livelli di assistenza e qualita’ delle cure… - CarloneDaniela : RT @gabelmanu: @EnricoStefano @virginiaraggi Lo sai benissimo pure tu che la regione Lazio ci sta marciando, non lo dici perché adesso fai… - SerglocSergio : @GiusiSarcina @Alpopper @PoliticaPerJedi Si è trasferito nel Lazio da altra regione. - Miti_Vigliero : RT @Ruffino_Lorenzo: L'incidenza settimanale sta salendo in quasi tutte le regioni. Sardegna particolarmente male. In Veneto, Lazio, Lombar… -