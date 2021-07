Reazione a catena | le Scuffie non si fermano più e fanno tris

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Le, reduci da due filoni positivi in cui sono stati capaci di vincere una bella somma di denaro, sono tornati a mettersi in gioco a. Nella puntata del 14 luglio 2021 a sfidare i campioni in carica sono stati i Mai dire mai, gruppo composto dai genovesi Ivana, Valentina e Marco. Questa sfida è stata veramente carica di entusiasmo e suspense, culminata con un'altra bella vincita! Aarrivano i Mai dire mai Al momento della Zot si doveva individuare la parola in comune con Piemonte e Egitto. Senza aspettare oltre un secondo, Sabrina delleha ...