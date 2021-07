Pass per i locali: così la Grecia si prepara ai turisti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ieri nel Paese erano stati registrati oltre 3mila nuovi casi, il numero più alto dallo scorso maggio. Obbligo di vaccinazione per i sanitari Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ieri nel Paese erano stati registrati oltre 3mila nuovi casi, il numero più alto dallo scorso maggio. Obbligo di vaccinazione per i sanitari

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - Davide : Chiusure? Vade retro. Lockdown? Manco a parlarne. Mascherina? Insopportabile costrizione. Vaccinazione obbligatoria… - Maschere1 : RT @domecaruso71: Chi è favorevole al green pass è un estorsore: minaccia un male ingiusto (la perdita dei diritti costituzionali) per cost… - 25Lungimirante : RT @MediasetTgcom24: Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass -

Ultime Notizie dalla rete : Pass per Seconda dose Pfizer, quanto si può posticipare nel Lazio? Tutte le regole della Regione APPROFONDIMENTI PARIGI Green pass in Francia per bar, ristoranti e mezzi pubblici LA GUIDA Come anticipare la data del richiamo ROMA Green pass per ristoranti, bar e treni in Italia? RIETI Foto ...

Covid, Salvini: idea Macron? Neanche a Draghi piacciono estremismi "Non siamo per gli estremismi, nè da una parte nè dall'altra. Il modello francese non è un modello. L'obbligo, la costrizione, chiedere il green pass per chi prende l'autobus o un caffè è fuori discussione. Cosa ne pensa Draghi? Chiedetelo a lui, ma le scelte estreme non piacciono nè a me nè a lui, mettiamola così". Lo ha detto il segretario ...

Green pass, stretta in vista per chi non ce l’ha. Emergenza verso la proroga Il Sole 24 ORE La lezione Green pass: Giorgia nazionale è antitaliana a sua insaputa Giorgia Meloni è di destra, dice lei. Lo urla! Lo scrive sui manifesti. Ci ha scritto anche in libro! Patrioti si definiscono i suoi seguaci. Fratelli d’Italia, appunto. Già m ...

Green pass, Salvini: «No al modello francese: a me e Draghi non piacciono scelte estreme» Salvini torna sul Green Pass, il documento per accedere a eventi sociali dove sono presenti più persone. Una trovata estremista, secondo il segretario della Lega Matteo Salvini che ne ...

