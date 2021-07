Non ci sono regole dal troppo caldo al troppo fresco (Di mercoledì 14 luglio 2021) METEO ESTREMO? Sì, ormai . Ecco quel che sta accadendo. . Ecco quel che sta accadendo. Che ci piaccia o no, sono condizioni meteo climatiche estreme. Se preferite è una conferma dell’estremizzazione meteo climatica degli ultimi decenni, diciamo pure Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021) METEO ESTREMO? Sì, ormai . Ecco quel che sta accadendo. . Ecco quel che sta accadendo. Che ci piaccia o no,condizioni meteo climatiche estreme. Se preferite è una conferma dell’estremizzazione meteo climatica degli ultimi decenni, diciamo pure

Advertising

matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - Pontifex_it : Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini con la preghiera e l’affetto nei giorni di ricovero in ospedale. No… - RobertoBurioni : Possiamo discutere se i provvedimenti di Macron sono giusti (per me lo sono) ma non se sono efficaci. In un giorno… - sunflower_two : Io non sono mai stata così felice di non aver preso dei biglietti per un concerto e si harry styles parlo di te ma… - f_uccheddu : RT @1974_luna: Sono solo stupidi tweet, i miei, non scassate il cazzo. -