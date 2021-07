NextGenerationEU | European Commission raises further 10 billion in a successful third bond to support Europe' s recovery

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Today's transaction has also raised 5which will be used to extend financial assistance provided to Portugal and Ireland in the wake of the financial and sovereign - debt crisis. A...

Advertising

Andreacritico : a maggior ragione oggi con #PNRR #NextGenerationEU con l'obiettivo di integrare le politiche di sviluppo con strate… -

Ultime Notizie dalla rete : NextGenerationEU European

...to - back loan due 22 April 2031 for itsFinancial Stabilisation Mechanism (EFSM) and Macro - Financial Assistance (MFA) programmes. This is the third transaction under the...... alla quale l'Italia sta partecipando attivamente ) e l'iniziativaCloud Alliance . Non è ... Il pianonel comparto digitale punta proprio a questo. Nella discussione odierna c'...that have so far had the green light from the European Commission, including Italy's. Italy is getting the largest chunk, some 191.5 billion euros of grants and low-interest, of the 750-billion-euro ...Siamo il fanalino di coda di un continente che tira la volata al resto del mondo e continuiamo a perdere terreno. Le startup contro i venture capital: ...