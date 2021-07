Manageritalia | “Mallen copresidente Asvis è successo comunità manageriale”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “La nomina di Marcellaè un riconoscimento delle sue indubbie capacità valoriali e professionali e della validità dell’impegno del management italiano per portare il proprio contributo anche a livello sociale nello sviluppo del Paese., Cida, e tutte le federazioni del management italiano che essa rappresenta, hanno a ragione puntato su Prioritalia e su di lei e mai come oggi, in questo frangente di necessaria ridefinizione dei paradigmi economici e sociali, questa scelta si rivela centrata e foriera di sviluppi a vantaggio di tutto il sistema e il Paese. Un plauso va anche a quel ...

Per dieci anni alla guida diRoma, è stata anche presidente del Centro Formazione ... In ASviS Marcellacoordina il gruppo di lavoro dedicato all' Obiettivo numero 16 dell'Agenda ...Per dieci anni alla guida diRoma, è stata anche presidente del Centro Formazione ... In ASviS Marcellacoordina il gruppo di lavoro dedicato all' Obiettivo numero 16 dell'Agenda ...“La nomina di Marcella Mallen a copresidente Asvis è un riconoscimento delle sue indubbie capacità valoriali e professionali e della validità dell’impegno del management italiano per portare il propri ...Laureata in giurisprudenza, la Mallen ha ricoperto ruoli dirigenziali specie nell ... Per dieci anni alla guida di Manageritalia Roma, è stata anche presidente del Centro Formazione Management del ...