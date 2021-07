La variante Delta fa paura: a Sydney lockdown prorogato di 2 settimane (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il lockdown in vigore da fine giugno a Sydney sarà prorogato di "almeno" due settimane per i cinque milioni di abitanti della prima città dell'Australia, in preda a una recrudescenza dell'epidemia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilin vigore da fine giugno asaràdi "almeno" dueper i cinque milioni di abitanti della prima città dell'Australia, in preda a una recrudescenza dell'epidemia di ...

borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - AlbertoBagnai : Dai… È estate, c’è la variante delta, fa caldo, è un giorno lavorativo, ma… con #RebalancingEurope abbiamo riempito… - FratellidItalia : ?? Difendere i confini è un dovere ???? #DifendiamolItalia #BastaSbarchi ?? Link: - Lidia550449671 : RT @GiancarloDeRisi: Covid19. La variante Delta dilaga in Libia. Contro il contagio Tripoli ha chiuso scuole e università, fermato le front… - Marinotoma : RT @liliaragnar: Avete notato l'accelerazione dei fatti? #Delta contagiosissima ,un raffreddore, il vax non protegge dal contagio, ma va&&… -

Ultime Notizie dalla rete : variante Delta La variante Delta fa paura: a Sydney lockdown prorogato di 2 settimane Il virus continua a diffondersi nonostante il contenimento Il focolaio epidemico dovuto alla variante Delta continua infatti a diffondersi a Sydney nonostante il contenimento imposto il 26 giugno, ...

Sileri: "Subito il Green Pass come in Francia"/ "Porterebbe a vaccinarsi in massa" ... "Lo dissi un mese e mezzo fa " esordisce l'esponente del Movimento 5 Stelle - la doppia dose funziona con la variante Delta, allora perché non applichiamo sul serio il Green pass, rendendolo uno ...

Cosa aspettarsi dalla variante Delta? La verità nei numeri ilGiornale.it Green Pass obbligatorio, Italia valuta la soluzione francese Quasi ottocentomila vaccinazioni in una sola giornata, e un altro milione di prenotazioni in poche ore. Questo è il risultato del discorso fatto da Emmanuel Macron che ha portato la Francia ad una ver ...

Variante Delta, ipotesi proroga dello stato di emergenza fino a ottobre 2021, tutti i dettagli Il commissario Figliuolo infatti fino a quel perido sarà ancora impegnato sulla campagna di vaccinazione. Con ogni probabilità la proroga dovrebbe esserci almeno fino ad ottobre. Leggi anche: Green Pa ...

