Kovalenko? Una soluzione temporanea per un futuro (atalantino) a lungo termine

(Di mercoledì 14 luglio 2021) In un contesto così dinamico come quello del calciomercato, ci sono trattative di ogni tipo: da quelle normali a le più inaspettate, per poi arrivare a quelle attorniate da tantissime domande. L’ultimo aspetto riguarda principalmente l’Atalanta e il suo trequartista Viktor. Il trequartista ucraino è diretto verso l’Empoli (neopromosso dopo due anni in Serie L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Atalanta perde contro la Sampdoria, riepilogo degli anticipi di Serie A L’Atalanta agli ottavi di Champions, eliminata invece l’Inter di Conte L’Atalanta si gode il suo ...

... mentre gli Hammers incassano un indennizzo di 3 milioni più il 50% difutura rivendita del ... Altre notizie L'Atalanta ha deciso di cedere Piccoli ein prestito; entrambi andranno all'...Trattative: Zappa(d),(c), Piccoli(a). Fiorentina Dopo l'addio di Gattuso, Italiano è pronto a prendere in mano la squadra. In porta il solito Dragowski , conlinea da 4 composta da ...In un contesto così dinamico come quello del calciomercato, ci sono trattative di ogni tipo: da quelle normali a le più inaspettate, per poi arrivare a quelle ...Mercato Azzurro | Resta aperta la pista Kovalenko - Leggi le ultime news sull'Empoli F.C., sfoglia PianetaEmpoli.it !