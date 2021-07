James Taylor in tour in Italia nel 2022 (Di mercoledì 14 luglio 2021) tour in Italia nel febbraio 2022 di James Taylor e la sua All star band: cinque le date in programma per il leggendario cantautore. Il tour partirà dal Teatro Colosseo di Torino il 22 febbraio per poi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 luglio 2021)innel febbraiodie la sua All star band: cinque le date in programma per il leggendario cantautore. Ilpartirà dal Teatro Colosseo di Torino il 22 febbraio per poi ...

Advertising

LaStampa : James Taylor, leggenda folk: “La musica di oggi? Suoneria per telefonini” - EndCent : Cinque date italiane a febbraio 2022 per @JamesTaylor_com #jamestaylor - MiramaneeSM7 : RT @LucaDondoni: Ho intervistato una leggenda vivente,@JamesTaylor, e tra le altre cose intelligenti che ha detto c’è questa: “La musica di… - AnsaLombardia : James Taylor in tour in Italia nel 2022. Cinque date a febbraio: Torino, Bassano, Firenze, Roma e Milano | #ANSA - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: James Taylor in tour in Italia nel 2022. Cinque date a febbraio: Torino, Bassano, Firenze, Roma e Milano #ANSA https://t… -