Green pass per locali e mezzi pubblici: Sileri dice sì, contrari Salvini e Meloni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Se il Governo guarda oltralpe come ad un esempio da prendere in considerazione, in Italia le destre protestano e si oppongono ad ogni altra restrizione delle libertà ...

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - TAL77SVAD : RT @BarillariDav: Per andare al ristorante serve il green pass ? Io non andrò in nessun ristorante che me lo chiederà. Ristoratori: se vol… - EmanueleTasina1 : RT @lageloni: Ma, premesso che non sono favorevole all’obbligo vaccinale, volevo sapere dai difensori della libertà: se il green pass non p… -