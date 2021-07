Gli effetti della dad secondo i risultati delle prove Invalsi

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Si è sempre parlato deglidad per gli studenti, che ormai da più di un anno non possono frequentare in presenza o lo fanno a fasi alterne. Dal rapportoemergono una serie di dati che aiutano a quantificare meglio i danni subiti dagli studenti per la Didattica a distanza e per tutto il sistema che si è venuto a creare: 1 studente su 2 termina la scuola impreparato con il 39% degli studentimedie che non ha raggiuntoadeguati in italiano e il 45% in matematica. Alle superiori il dato si attesta al 44% per l’italiano e al 51% per la matematica. La dad è stato il solo modo, fino all’arrivo dei ...