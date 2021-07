Contagi in aumento in Europa: oltre 42mila nel Regno Unito, impennata di casi in Austria e record di morti in Russia (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’ondata estiva di Contagi causata dalla variante Delta preoccupa tutta Europa, dove sempre più Paesi assistono all’aumento dei casi e dibattono sull’obbligatorietà del vaccino per alcune categorie (sanitari in primis) e sulla possibilità di introdurre un pass sanitario per accedere ai luoghi pubblici, come ha già fatto la Francia. A registrare un’impennata di infezioni è l’Austria, dove sono triplicate nel giro di una settimana. Sono infatti 332 quelle accertate tra venerdì e sabato, mentre nello stesso periodo della settimana precedente ne sono stati individuate appena 107. Negli ultimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’ondata estiva dicausata dalla variante Delta preoccupa tutta, dove sempre più Paesi assistono all’deie dibattono sull’obbligatorietà del vaccino per alcune categorie (sanitari in primis) e sulla possibilità di introdurre un pass sanitario per accedere ai luoghi pubblici, come ha già fatto la Francia. A registrare un’di infezioni è l’, dove sono triplicate nel giro di una settimana. Sono infatti 332 quelle accertate tra venerdì e sabato, mentre nello stesso periodo della settimana precedente ne sono stati individuate appena 107. Negli ultimi ...

Ultime Notizie dalla rete : Contagi aumento Covid, Speranza: 'Green pass scaricato da 28,4 milioni di persone'. E sul vaccino obbligatorio: 'Tema delicato' ...da Covid e sulle misure che il governo sta mettendo in campo per contrastare la risalita dei contagi: 'La variante Delta sta producendo, in Europa e non solo in Europa, un significativo aumento dei ...

Variante Delta, 'per viaggi possibili rischi sanitari' ...'probabile che la maggiore trasmissibilità associata a questa variante si traduca in aumento dell'...le zone del mondo in cui viene segnalata la variante Delta del coronavirus e la risalita dei contagi ...

Contagi in aumento in Europa: impennata di casi in Austria, record di morti in Russia e sale… Il Fatto Quotidiano Il modello Macron divide gli schieramenti ROMA Il modello di contrasto della ripresa dei contagi da Covid lanciato dal presidente francese Emmanuel Macron - vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario e green pass per accedere ai luo ...

Covid: aumenta il tasso di positività, ma calano i ricoveri Questo poiché a fronte di 34.930 tamponi processati sono 420 i nuovi contagi emersi, numeri che non si vedevano da tempo. 24 sono i casi di Brescia e provincia ed è il medesimo incrementi di Bergamo.

