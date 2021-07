“Campagna vaccino? Fate vedere immagini di chi non respira” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Io alle persone che pensano di non vaccinarsi per beneficiare dell’immunità di gregge mostrerei le immagini delle persone che hanno preso il Covid quando stavano in terapia intensiva, che non riuscivano a respirare con il casco in testa. E dopo gli direi ‘andatevi a vaccinare che è meglio'”. E’ la Campagna choc proposta all’Adnkronos Salute dall’epidemiologo Massimo Ciccozzi, docente di Statistica medica ed epidemiologia all’Università Campus BioMedico di Roma. “Non dico di mostrare i morti, per carità, non voglio – precisa il medico – Ma far vedere chi non riusciva a respirare sì, perché non riuscire a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Io alle persone che pensano di non vaccinarsi per beneficiare dell’immunità di gregge mostrerei ledelle persone che hanno preso il Covid quando stavano in terapia intensiva, che non riuscivano are con il casco in testa. E dopo gli direi ‘andatevi a vaccinare che è meglio'”. E’ lachoc proposta all’Adnkronos Salute dall’epidemiologo Massimo Ciccozzi, docente di Statistica medica ed epidemiologia all’Università Campus BioMedico di Roma. “Non dico di mostrare i morti, per carità, non voglio – precisa il medico – Ma farchi non riusciva are sì, perché non riuscire a ...

Advertising

marconi_ales : @DomenicoGiudice @RobertoBurioni @marattin In UK 117 morti per variante delta, la maggioranza aveva due dosi di vac… - pinegaps : @donat_16 @Francesco85B @udogumpel Io però una domanda me la faccio. Se è vero che le varianti nascono come forma d… - ThePatriot_stee : Preparatevi alla ghettizzazione dei non 'Sierati' in autunno si aprirà la campagna politico mediatica e sotto minac… - TV7Benevento : 'Campagna vaccino? Fate vedere immagini di chi non respira'... - italiaserait : “Campagna vaccino? Fate vedere immagini di chi non respira” -