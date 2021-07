Bernardeschi sposa Veronica | ma spunta le ex di lei | Non ti ho mai capita

(Di mercoledì 14 luglio 2021) FedericoCiardi si sonoti a 48 ore dalla vittoria degli Azzurri a Wembley. E intanto c'è chi ancora critica l'Italia e non solo per il trionfo a Euro 2020

A 48 ore dal trionfo a Wembley, Federicoha sposato la sua compagna, Veronica Ciardi . Un nome, quello della, non nuovo ai gossip. La Ciardi, infatti, è stata una delle ...... la festa nello stabilimento di famiglia Nessun giocatore della Nazionale era presente: 'Hanno festeggiato tutti a Roma ieri sera' ha svelato il padre dello sposo, Alberto. Laè ...Mercoledì 14 Luglio 2021, 09:35. Dopo il matrimonio con Veronica Ciardi, Federico Bernardeschi si è reso protagonista di un gesto davvero inaspettato. All’uscita dalla Chiesa, l’attaccante della Juven ...Federico Bernardeschi dopo aver trionfato con la Nazionale in Euro ... In molti si sono posti una domanda: perché non è stata invitata Sarah, se era amica della sposa? La sua assenza è stata notata da ...