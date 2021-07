Autostrada: prova di carico cavalcavia Teglio – Fratta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nella giornata di lunedì è stata effettuata la prova di carico ai fini del collaudo del cavalcavia di Teglio – Fratta. In fasi diverse sono stati fatti stazionare sull’impalcato alcunicamion pieni di ghiaia. Il peso trasportato dai mezzi pesanti era maggiore rispetto alla media di ciò che andrà a sopportare l’intero manufatto una volta aperto al traffico. Nel frattempo, i topografi di Autovie – con l’utilizzo di sensori – misuravano gli abbassamenti eventuali del viadotto confrontandoli con il valore teorico di calcolo dato dal progettista. Teglio – Fratta è uno dei ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nella giornata di lunedì è stata effettuata ladiai fini del collaudo deldi. In fasi diverse sono stati fatti stazionare sull’impalcato alcunicamion pieni di ghiaia. Il peso trasportato dai mezzi pesanti era maggiore rispetto alla media di ciò che andrà a sopportare l’intero manufatto una volta aperto al traffico. Nel frattempo, i topografi di Autovie – con l’utilizzo di sensori – misuravano gli abbassamenti eventuali del viadotto confrontandoli con il valore teorico di calcolo dato dal progettista.è uno dei ...

