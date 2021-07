Amici: Giulia Stabile a Tu Si Que Vales? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Giulia Stabile, dopo aver trionfato ad Amici 20, continua a frequentare quotidianamente gli studi di Roma, facendo visita alla produzione durante i casting del talent, oppure alla redazione di Uomini e Donne. Nelle ultime ore la ballerina non si è persa nemmeno le prime registrazioni di Tu Si Que Vales, sfidando Alessio Sakara. Giulia Stabile non è rimasta solo nel cuore del pubblico di Amici 20 ma anche Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 luglio 2021), dopo aver trionfato ad20, continua a frequentare quotidianamente gli studi di Roma, facendo visita alla produzione durante i casting del talent, oppure alla redazione di Uomini e Donne. Nelle ultime ore la ballerina non si è persa nemmeno le prime registrazioni di Tu Si Que, sfidando Alessio Sakara.non è rimasta solo nel cuore del pubblico di20 ma anche Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

dailynews_24 : Amici, nuovo successo per Giulia Stabile: “Non smettete mai di lottare per i vostri sogni” - issAnnaMaria : RT @Gioo_Gioo00: Chissà se quest'anno ad amici sarà giulia ad aiutare una piccola ballerina che è forte, ma in improvvisazione no - sedeeentee : Ma chi cazzo crede che Giulia fa' di tutto per il fidanzato ho visto come si è comprata casa a Roma ma tanto a lei… - bollicine00 : RT @_FREEE__: magari ad amici adesso Giulia aiuterà una ballerina che non crede in se stessa e giulia li sicuramente riuscirà ad aiutarla p… - _FREEE__ : magari ad amici adesso Giulia aiuterà una ballerina che non crede in se stessa e giulia li sicuramente riuscirà ad… -