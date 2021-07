Altri 45 giorni di “custodia cautelare” per Patrick Zaki (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ancora una volta la Corte egiziana ha deciso di rinnovare la custodia cautelare per Patrick Zaki. La detenzione dello studente dell’Università Alma Mater di Bologna prosegue senza soluzione di continuità dal 7 febbraio scorso con varie accuse che vanno dalla minaccia alla sicurezza nazionale, all’incitamento alle proteste illegali, passando per la sovversione, la diffusione di false notizie e la propaganda per il terrorismo. Oltre un anno e mezzo nel carcere di Tora, con la Corte di giustizia che continua a confermare questa custodia cautelare che, di fatto, si sta trasformando in una pena ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ancora una volta la Corte egiziana ha deciso di rinnovare laper. La detenzione dello studente dell’Università Alma Mater di Bologna prosegue senza soluzione di continuità dal 7 febbraio scorso con varie accuse che vanno dalla minaccia alla sicurezza nazionale, all’incitamento alle proteste illegali, passando per la sovversione, la diffusione di false notizie e la propaganda per il terrorismo. Oltre un anno e mezzo nel carcere di Tora, con la Corte di giustizia che continua a confermare questache, di fatto, si sta trasformando in una pena ...

