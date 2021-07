VIDEO | IMMOBILE SCATENATO CON GIULIANO SANGIORGI (Di martedì 13 luglio 2021) Ciro IMMOBILE e GIULIANO SANGIORGI hanno cantato insieme una versione “inedita” di Meraviglioso. Ciro forse è meglio come attaccante. L'articolo VIDEO IMMOBILE SCATENATO CON GIULIANO SANGIORGI proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 13 luglio 2021) Cirohanno cantato insieme una versione “inedita” di Meraviglioso. Ciro forse è meglio come attaccante. L'articoloCONproviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

ManuHeredia21 : Oh, la elegancia italiana, el saber estar, la bella pose… ¡Pero Immobile, nooooooo! - SkySport : Festa Italia a Roma, Bonucci e Immobile lanciano i cori dei tifosi. VIDEO #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport… - tvdellosport : ???? “DEVO ANCORA REALIZZARE TUTTO QUESTO” Dall’hotel Parco dei Principi a Roma, le parole di Ciro #Immobile prima d… - sololamiavoce : RT @maurosimo66: Immobile che trascina Berrettini sotto la curva degli italiani a Wembley… - tralenuvole__ : RT @_che_fatica: Mandiamoli ad Amici, chiudiamoli dentro la casa del GF, facciamo qualcosa perché io non me la sento di lasciarli andare..… -