"Tre costole rotte". Brutto incidente per Jovanotti: è successo tutto nel giro di pochi secondi (Di martedì 13 luglio 2021) Momento felice a metà per Jovanotti. Il cantante è rimasto vittima di un incidente. A raccontarlo è lui sulla sua pagina Facebook. È successo durante la lavorazione del videoclip per "L'allegria", il brano di Gianni Morandi scritto da Jovanotti e prodotto da Rick Rubin. La clip, uscita lunedì, è stata girata nel "VR46 Motor Ranch" di Valentino Rossi a Tavullia e racchiude anche alcune spettacolari immagini del campione sulla sua moto. Per raccontare la giornata in cui il video ha preso forma, Jovanotti ha postato alcuni scatti dal set: sul suo viso si vedono dei graffi che hanno subito incuriosito e ...

Loredanataberl1 : RT @Corriere: Jovanotti e quei graffi sul viso nel video di «L’allegria»: «Caduto in un roveto, ho tr... - Corriere : Jovanotti e quei graffi sul viso nel video di «L’allegria»: «Caduto in un roveto, ho tre costole incrinate» - Corriere : Jovanotti e quei graffi sul viso nel video di «L’allegria»: «Caduto in un roveto, ho tr... - alessperr : @lucabattanta @loren_ch @Kapparar1 Per favore registra che io non sto festeggiando perché sono bloccato da tre cost… - Nerazzuriamo : @antonio19681999 Ho detto a quello sporco gobbo che guidava, che io mi piego ma non mi spezzo, risultato tre Costole incrinate. -