Tik ToK-Mc Café: l’unione del caffè coreano col gelato (Di martedì 13 luglio 2021) Il caffè freddo coreano di McDonald’s col gelato è un’accoppiata vincente e golosa per l’Estate 2021. Ma c’è stato qualcuno che ha voluto sperimentare una ricetta innovativa anche se facilmente intuibile. Tik Tok-Mc Café così si sono uniti in un video dove una ragazza ha provato a stravolgere una normale colazione trasformandola in un esperimento Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) Ilfreddodi McDonald’s colè un’accoppiata vincente e golosa per l’Estate 2021. Ma c’è stato qualcuno che ha voluto sperimentare una ricetta innovativa anche se facilmente intuibile. Tik Tok-Mccosì si sono uniti in un video dove una ragazza ha provato a stravolgere una normale colazione trasformandola in un esperimento

Advertising

tommoseiunfigo : @sweetcupcvke ma non hanno tipo un profilo tik tok? - ObsoletusH : giunse il nome annunciato prima che arrivasse la cosa nominata. e perché giungeva dagli Usa dove il fenomeno infett… - tasteincarrot : Mi confermate che siamo tuttx nella parte di tik tok calcio?? Non so manco come ci sono finita la prima volta - edydesalazar : RT @martuuxhoran: VI PREGO PENSATE ALLX DIRECTIONER SU TIK TOK CHE INIZIERANNO A DIRE “abbiamo fatto piangere louis…odio l’italia…povero lo… - desinella : Io che mi appresto ad andare a lavoro dopo una notte passata a guardare tik tok sulla Nazionale -