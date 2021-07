Advertising

AlfioRusso15 : RT @unict_it: Complimenti al docente Felice Giuffrè di #Unict che oggi è stato eletto, all’unanimità, nuovo presidente della Commissione p… - unict_it : Complimenti al docente Felice Giuffrè di #Unict che oggi è stato eletto, all’unanimità, nuovo presidente della Com… - Regione_Sicilia : Statuto siciliano, Giuffrè presidente della Commissione paritetica - - PalermoToday : Statuto siciliano, Giuffrè presidente della Commissione paritetica - gavinoguiso : Perché la Consulta regionale rifiutò la proposta di adottare lo Statuto siciliano? Di Antonio Ladu -

Ultime Notizie dalla rete : Statuto siciliano

PalermoToday

Si è ufficialmente insediata oggi la nuova Commissione paritetica per le norme di attuazione della Regione Siciliana. L'importante organismo è previsto dall'articolo 43 dellospeciale ed è formato da quattro esperti. Ai componenti - i docenti Enrico La Loggia e Felice Giuffrè - già indicati in precedenza dal governatore Nello Musumeci (nella foto d'archivio), si ...Riccardo Compagnino , cultore delloautonomistico, sottolinerà come "l'iniziativa legislativa attuerebbe - finalmente - le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 651/2014 ...L’assenso in Commissione alla Camera dei Deputati dell’emendamento Prestigiacomo al decreto Sostegni bis (sottoscritto anche da Minardo, Ficara, Scerra e Raciti) che separa le Camere di Commercio di S ...L'intesa raggiunta tra Grillo e Conte (grazie alla faticosa mediazione dei 7 'saggi') prevede una suddivisione dei ruoli che consentirà al futuro capo politico ...