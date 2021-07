Salvini, punto a centrodestra unito in Campania (Di martedì 13 luglio 2021) “Stiamo lavorando per un centrodestra unito dappertutto in Campania, a Salerno come a Napoli ed a Caserta”. Cosi’ Matteo Salvini, che ha parlato a Battipaglia (Salerno), dove la Lega raccoglie le firme sui referendum sulla giustizia, e poi ha inaugurato la nuova sede del partito. “Sono particolarmente orgoglioso di avere un uomo della Lega candidato sindaco a Caserta e ringrazio Gianpiero Zinzi. Sono orgogliosamente qui in Campania – ha detto ancora Salvini, nella sede di via Adige. – Mentre altri partiti spariscono, la Lega apre la prima sede importante in provincia di Salerno. Sara’ un ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 luglio 2021) “Stiamo lavorando per undappertutto in, a Salerno come a Napoli ed a Caserta”. Cosi’ Matteo, che ha parlato a Battipaglia (Salerno), dove la Lega raccoglie le firme sui referendum sulla giustizia, e poi ha inaugurato la nuova sede del partito. “Sono particolarmente orgoglioso di avere un uomo della Lega candidato sindaco a Caserta e ringrazio Gianpiero Zinzi. Sono orgogliosamente qui in– ha detto ancora, nella sede di via Adige. – Mentre altri partiti spariscono, la Lega apre la prima sede importante in provincia di Salerno. Sara’ un ...

