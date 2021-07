"Quadraro non è una discarica", abitanti bloccano strada a Roma (Di martedì 13 luglio 2021) Protesta dei cittadini alla periferia di Roma al grido: "Il Quadraro non è una discarica". Circa 200 persone sono scese in strada bloccando il traffico su via Tuscolana, all'altezza appunto del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) Protesta dei cittadini alla periferia dial grido: "Ilnon è una". Circa 200 persone sono scese inbloccando il traffico su via Tuscolana, all'altezza appunto del ...

Ultime Notizie dalla rete : Quadraro non "Quadraro non è una discarica", abitanti bloccano strada a Roma Protesta dei cittadini alla periferia di Roma al grido: "Il Quadraro non è una discarica". Circa 200 persone sono scese in strada bloccando il traffico su via Tuscolana, all'altezza appunto del popolare quartiere del Quadraro. Esposti alcuni striscioni con su ...

Domani la presentazione di "Sport e integrazione" con Orlando Domani, mercoledì 14 luglio, alle 17.30, al Campo Gerini di Roma (via del Quadraro 311), il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezza ...

