Prato: forti piogge e vento, interventi dei vigili del fuoco (video) (Di martedì 13 luglio 2021) Oltre 50 le richieste per alberi caduti, rami, comignoli e gronde pericolanti. In supporto alle squadre pratesi anche ulteriori due squadre giunte dai comandi di Pistoia e da Lucca L'articolo proviene da Firenze Post.

