Pedullà su Insigne: "Senza di lui cambierebbe tutto. Milan o Inter? Dipende" (Di martedì 13 luglio 2021) In diretta su Sportitalia, Alfredo Pedullà non vuole sbilanciarsi sul futuro di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole: "Insigne guadagna circa cinque milioni all'anno e, per discutere il rinnovo, bisogna ripartire da questa cifra. Senza il numero dieci cambierebbe tutto, perché se il Napoli dovesse perderlo bisognerebbe prendere un altro, andando a spendere non meno di 25-30 milioni di euro. Parlare di qualsiasi altra pista, oggi, sarebbe prematuro. Anche relativamente a Milan o Inter si può dire poco: Dipende tutto ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 luglio 2021) In diretta su Sportitalia, Alfredonon vuole sbilanciarsi sul futuro di Lorenzo. Queste le sue parole: "guadagna circa cinque milioni all'anno e, per discutere il rinnovo, bisogna ripartire da questa cifra.il numero dieci, perché se il Napoli dovesse perderlo bisognerebbe prendere un altro, andando a spendere non meno di 25-30 milioni di euro. Parlare di qualsiasi altra pista, oggi, sarebbe prematuro. Anche relativamente asi può dire poco:...

Advertising

infoitsport : Insigne-Inter, Pedullà frena: «L’interesse c’è. Al posto di Lautaro Martinez…» - internewsit : Insigne-Inter, Pedullà frena: «L'interesse c'è. Al posto di Lautaro Martinez...» - - mrcllznn : RT @Pinucci63757977: Certo che è dura per Pedullà e Travaglio digerire che una sciacquetta ex Presidente della Corte Costituzionale possa p… - FedericoDL98 : RT @ROI05841958: Luis Alberto chiede un permesso per arrivare con qualche giorno di ritardo e Pedullà, così, boh, inventa il nome di Insign… - IoNascoQui : Caso Luis Alberto, Pedullà: “La Lazio non si aspettava questa diserzione. Uno scambio Luis Alberto-Insigne mettereb… -