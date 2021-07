Napoli, Lozano ai tifosi: “Grazie per l’appoggio, per fortuna è andato tutto bene” (Di martedì 13 luglio 2021) “Grazie a tutti per l’appoggio e per tutte le domande su come stessi. Grazie a Dio è andato tutto molto bene, un abbraccio a tutti”. Hirving Lozano ha aggiornato i tifosi sulle proprie condizioni con un video pubblicato sui propri profili social. L’attaccante del Napoli e della Nazionale messicana aveva subito un durissimo scontro in Gold Cup ed è stato costretto a abbandonare la competizione. pic.twitter.com/8lldoMHPbm — Hirving Lozano (@HirvingLozano70) July 11, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) “a tutti pere per tutte le domande su come stessi.a Dio èmolto, un abbraccio a tutti”. Hirvingha aggiornato isulle proprie condizioni con un video pubblicato sui propri profili social. L’attaccante dele della Nazionale messicana aveva subito un durissimo scontro in Gold Cup ed è stato costretto a abbandonare la competizione. pic.twitter.com/8lldoMHPbm — Hirving(@Hirving70) July 11, 2021 SportFace.

