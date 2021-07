Musei, Napoli lancia la piattaforma per la fruizione digitale (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli capitale della comunità internazionale dei Musei e dei centri di cultura. Nasce dalla Fondazione Morra Greco ed è finanziato dalla Regione Campania l’innovativo progetto digitale EDI Global Forum on Education and Integration presentato questa mattina nella sede della Fondazione con un workshop al quale hanno partecipato, in presenza e in collegamento video, direttori di Musei, esperti del settore culturale e del sistema arte di tutto il mondo. La piattaforma EDI, che sarà attiva online dal prossimo settembre, intende creare una importante esperienza collettiva di scambio e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuticapitale della comunità internazionale deie dei centri di cultura. Nasce dalla Fondazione Morra Greco ed è finanziato dalla Regione Campania l’innovativo progettoEDI Global Forum on Education and Integration presentato questa mattina nella sede della Fondazione con un workshop al quale hanno partecipato, in presenza e in collegamento video, direttori di, esperti del settore culturale e del sistema arte di tutto il mondo. LaEDI, che sarà attiva online dal prossimo settembre, intende creare una importante esperienza collettiva di scambio e ...

Advertising

anteprima24 : ** #Musei, ##Napoli lancia la piattaforma per la fruizione digitale ** - RomeAirportServ : prenotate il vostro viaggio abbiamo servizi di transfer in tutta Italia Roma Milano Catania Trieste Firenze Napol… - ildenaro_it : Si è tenuta in #livestreaming su #Facebook la tappa conclusiva del roadshow per il progetto #REMIAM (Rete dei Muse… - AutoreGlorian : 'Le pareti del confine estremo' #thriller #brasileiro #scuole #musei #palermo #milano #libridaleggere #recensione… - SocialCultura : RT @fromAlias: Musei. Nuovi tweets (ultimi tre mesi). Chi semina: Palazzo Reale di Napoli @PalazzoRealeNap, Musei Reali di Torino @MuseiRea… -