Maltempo | tromba d' aria in Trentino | ' Scoperchiata una scuola' Allerta e danni in quasi tutto il Nord

(Di martedì 13 luglio 2021)Italia nella morsa del . Forti temporali si sono abbattuti nel pomeriggio su Bolzano , con una trentina di interventi dei vigili del fuoco sopratper allagamenti: in via Cesare Battisti, ...

Advertising

fanpage : Fortissima ondata di maltempo si abbatte sul Nord Italia #13luglio - PasqualeMarro : #Maltempo: tromba d’aria in Trentino, fortissima grandinata a Torino - giannettimarco : RT @fanpage: Fortissima ondata di maltempo si abbatte sul Nord Italia #13luglio - ladyrosmarino : RT @fanpage: Fortissima ondata di maltempo si abbatte sul Nord Italia #13luglio - cafifal : RT @fanpage: Fortissima ondata di maltempo si abbatte sul Nord Italia #13luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo tromba

Sull'alto Garda trentino si è abbattuta poi unad'aria: in provincia di Trento lad'... Ildi queste ore sta colpendo anche le valli Antigorio e Formazza, nell'alta Ossola. A ...L'allerta gialla per i temporali in Piemonte resta per tuttala giornata di oggi - Trentino,d'aria sul Gardad'aria sull'alto Garda. Sono segnalati danni soprattutto nell'Alto Garda ...Ancora flagellato dal maltempo l'Altopiano di Asiago: una tromba d'aria fra le 15.30 e le 16 si è abbattuta in particolare su Cesuna e Roana, ...Nord Italia nella morsa del maltempo. Forti temporali si sono abbattuti nel pomeriggio su Bolzano, con una trentina di interventi dei vigili del fuoco soprattutto per allagamenti: ...