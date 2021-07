Lycamobile non funziona oggi 13 luglio: down chiamate, Internet e SMS (Di martedì 13 luglio 2021) Disservizi e problemi oggi 13 luglio 2021 per gli utenti che utilizzano l'operatore Lycamobile, che è down e non funziona, come riportato dal sito downdetector.it, uno dei più utilizzati dagli utenti per riportare i problemi di Rete. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 13 luglio 2021) Disservizi e problemi132021 per gli utenti che utilizzano l'operatore, che èe non, come riportato dal sitodetector.it, uno dei più utilizzati dagli utenti per riportare i problemi di Rete. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

turbosska : Lycamobile non va da tutta la mattinata, come cazzo è possibile che devo stare fuori dal mondo BOH - TuttoAndroid : Lycamobile non funziona oggi 13 luglio: down chiamate, Internet e SMS - Federk94 : Qualcuno che non ha segnale con @LycamobileIT? #Lycamobile - FELICEDILAURO : RT @ReusArmani: Non mi va la sim cazzo #lycamobile - ReusArmani : Non mi va la sim cazzo #lycamobile -